14 betrokkenen ’Bulgarenfraude’ kregen toeslagencompensatie

De Bulgarenfraude, fraude met Nederlandse toeslagen door criminelen in Bulgarije, werd rond 2013 een landelijk schandaal. De Belastingdienst opende in reactie hierop een fraudejacht, die de kiem legde voor wat uiteindelijk de toeslagenaffaire is gaan heten.

Van Huffelen geeft in een brief aan de Kamer uitleg over de compensatie, nadat de website de Correspondent had geschreven over betrokkenen bij de Bulgarenfraude die compensatie hebben ontvangen. Volgens de site gaan „verschillende brandbrieven die waarschuwen voor grove overcompensatie” rond binnen de Belastingdienst.

Bij twee onderzoeken naar de Bulgarenfraude zijn samen bijna 1700 mensen betrokken, meldt Van Huffelen. Tot nu toe hebben 83 mensen uit deze groep zich gemeld. Van hen hebben veertien personen dus compensatie ontvangen. Het kabinet heeft steeds gezegd de 30.000 euro niet te gaan terugvorderen. Naar verwachting krijgen deze mensen, als blijkt dat de compensatie onterecht is, geen extra steun meer, van bijvoorbeeld gemeenten.

Het gaat naar verwachting vooral om mensen die in hun dossier het stempel ’Opzet/Grove Schuld’ kregen. Zij werden ervan beschuldigd gesjoemeld te hebben of nalatig te zijn geweest bij het aanvragen van toeslagen en het opsturen van documenten aan de fiscus. Mensen die deze kwalificatie kregen en minstens 1500 euro aan toeslagen moesten terugbetalen in één jaar, kregen toeslagen. In de eerste toets wordt niet gekeken of de beschuldiging „ook met de kennis van nu terecht was.”

Zestien mensen moeten nog een eerste beoordeling krijgen. Van 53 mensen bleek, nadat zij compensatie hadden aangevraagd, in eerste instantie dat zij hier geen recht op hebben. Na zo’n eerste toets volgt een verdere beoordeling, die van 28 van deze 53 mensen al bijna is afgerond, „omdat zij geen kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd of geen kinderen hebben”, meldt de bewindsvrouw. „Er zijn acht personen met een strafrechtelijke veroordeling of vergrijpboete die versneld integraal worden beoordeeld.”

Fraude

Van Huffelen waarschuwde begin dit jaar al dat de toeslagencompensatie ook terecht kan komen bij fraudeurs. Het kabinet neemt dit deels voor lief bij regelingen die snel en breed worden opgetuigd, zo ook in het coronasteunpakket. Wel neemt de staatssecretaris „mogelijke fraude met herstelbetalingen zeer serieus”, zegt ze aan de Kamer. Ze gaat kijken wat ze hiertegen kan doen.