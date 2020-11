Nieuwe tegenslagen voor Trump, nederlagen in Michigan en Pennsylvania

Ⓒ REUTERS

Washington - Even dacht Donald Trump dat hij in zijn strijd tegen zijn verkiezingsnederlaag een grote overwinning binnengehaald had. De kiesraad van Wayne County in Michigan, het grootste kiesdistrict van de staat waar Joe Biden in Detroit een grote overwinning had behaald, weigerde de uitslag van de verkiezingen te certificeren. De overwinningsroes was echter van korte duur. Na een korte overlegronde besloot de raad alsnog unaniem de verkiezingsuitslag te aanvaarden.