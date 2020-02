Boeren nu al onaangekondigd in Den Haag: Binnenhof afgesloten

Deze boeren hebben dinsdagavond alvast een voorschot genomen op het grote protest van woensdag. Ⓒ Regio15

DEN HAAG - De eerste boeren met tractoren zijn al in Den Haag gearriveerd voor hun protest woensdag. Enkele tientallen voertuigen hebben zich opgesteld bij de ingang van het Binnenhof. De politie en marechaussee houden de boel in de gaten. De ingang naar het binnenplein is met lint afgezet.