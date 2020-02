Boerenprotest: dertig boeren van de N33 gehaald bij Rolde

De boeren werden bij Rolde van de autoweg gehaald. „De bestuurders van de tractoren krijgen een bekeuring voor het rijden op de autoweg”, laat de politie weten.

Boeren mogen deze keer niet de snelwegen blokkeren; ze moeten zogenaamde ’B-wegen’ nemen.

’Dit is juíst veilig!’

De boeren zijn woedend dat ze een bekeuring hebben gekregen. Het gaat volgens een van de aanwezige om een bedrag van 340 euro. De boeren zijn ook boos dat ze op de N33 zijn tegengehouden. „We rijden juist over de N33 omdat dat een veilige weg is. Het is absoluut onveilig om over allerlei dorpswegen te gaan rijden”, aldus één van de boeren.

De groep vertrok dinsdagavond uit het Groningse dorpje Blijham en kreeg gezelschap van een aantal Duitse boeren. Naast de boeren uit Groningen zijn er ook uit diverse andere delen van Nederland boeren onderweg naar Den Haag gegaan.

Al dinsdag tumult bij Binnenhof

De eerste boeren met tractoren waren dinsdagavond al in Den Haag gearriveerd. Enkele tientallen voertuigen hadden zich opgesteld bij de ingang van het Binnenhof, maar zijn later weer weggegaan. Het ging om boeren die uit de regio Den Haag komen. Onder hen waren ook bestuursleden van Farmers Defence Force.

De politie verzocht hen in eerste instantie de tractoren weg te halen, maar dat wilden de actievoerders niet, ’want dan maken we geen statement’.

Deze boeren hebben dinsdagavond alvast een voorschot genomen op het grote protest van woensdag. Ⓒ Regio15

Het merendeel van de boeren liep vervolgens weg (’Kom, we gaan naar een steakhouse’) om een hapje te gaan eten. De politie vertelde vervolgens aan de overgebleven boeren dat ze hen statement mochten maken, als ze dan maar om 21.30 uur met hun tractoren zouden vertrekken. Uiteindelijk zijn ze ’s avonds inderdaad vertrokken.

Koekamp

De demonstratie is woensdag bij de Koekamp, tegenover station Den Haag Centraal. Boeren kunnen hun tractoren parkeren op drie wegen in de buurt van het Malieveld. Van daaruit kunnen ze naar de Koekamp lopen. De boeren vinden dat de politiek nog niet voldoende naar hen luistert.

Toiletten op de Koekamp, een dag voor een landelijke boerendemonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ⓒ ANP

’Minder steun boerenprotest’

De steun voor de actievoerders lijkt in het noorden van het land af te brokkelen. Dat stellen de regionale omroepen van Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe nadat ze ruim 1200 inwoners van de noordelijke provincies ondervroegen over de protesten.

Ruim 52 procent van de ondervraagden zegt het boerenprotest te steunen en de sector houdt de sympathie van een meerderheid van de ondervraagden.

Opvallend is volgens de omroepen rtv Oost, RTV Noord, rtv Drenthe en Omrop Fryslân dat een derde van de benaderde personen aangeeft de actie minder te steunen door de harde uitspraken van Farmers Defence Force. De organisatie haalde onder meer uit naar „vleesbazen” en „zuivelbobo’s” die met Landbouwminister Carola Schouten gingen praten.

