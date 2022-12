Kritische landen eisen hard optreden Brussel zodat lidstaten migranten terugnemen

De VVD-bewindsman kwam woensdagavond op initiatief van zijn Belgische collega Nicole de Moor (Migratie) naar een topberaad van gelijkgestemde landen in Brussel. Daar kreeg de Europese Commissie te horen van onder andere Oostenrijk, Zweden en Duitsland dat het zo echt niet langer kan met het falende Europese migratiebeleid. Ook niet-EU-lid Zwitserland en Denemarken - heeft een uitzondering op Europese migratieregels - schoven aan.

Hun belangrijkste klacht is verre van nieuw: de bestaande afspraak dat asielzoekers hun aanvraag moeten doen in het eerste land waar ze aankomen moeten worden gerespecteerd. Deze Dublin-regels worden al jaren aan de laars gelapt door Zuid-Europa. De populairste asielbestemmingen vormen nu één front in een poging om de Dublin-regels nieuw leven in te blazen.

We zijn het zat, beaamde VVD-staatssecretaris Van der Burg bij aankomst. Hij richt zijn vizier vol op Brussel: „De Europese Commissie is bedacht om een belangrijke rol te spelen richting landen die zich niet aan de afspraken houden.” Zijn Belgische ambtsgenoot De Moor gooit het op het bestaansrecht van de EU: „Er kan geen Unie zijn zonder solidariteit.”

’Iets uit het verleden’

Maar van Brussel hoeven we voorlopig weinig actie te verwachten. „Dublin is iets uit het verleden”, zei de ongekozen Eurocommissaris Margaritas Schinas (Migratie) eerder deze week tijdens een bezoekje aan Den Haag. „We hebben nieuwe afspraken nodig.”

De Moor reageert kritisch: „We zijn het erover eens dat Dublin hervormd moet worden. Maar dat wil niet zeggen dat we de regels die vandaag gelden kunnen loslaten.”

De daadkrachtige CD&V-bewindsvrouw heeft om de hoek bij vliegveld Zaventem eerder dit jaar een speciaal Dublin-centrum opgericht om de terugkeer naar landen die wel meewerken te versnellen. Sinds augustus hebben ruim 200 mensen de speciale locatie verlaten; dit aantal ligt ver onder de verwachtingen die zijn geschept bij de opening.

„We zijn blij met het resultaat”, zegt De Moor desondanks. „Het is voor België het hoogste resultaat in twee jaar tijd.”

Gebrekkige bescherming

Een ander speerpunt voor de populaire asielbestemmingen blijft de gebrekkige bescherming van de EU-buitengrenzen. Economische migranten uit bijvoorbeeld India, Burundi en Turkije wordt het door landen op de Westelijke Balkan wel heel makkelijk gemaakt. Vooral Servië krijgt kritiek vanwege visumvrij-reizen voor mensen uit een reeks landen.

EU-leiders hebben daar dinsdag een groot nummer van gemaakt tijdens een Balkantop in Albanië. Ze willen dat de kandidaat-lidstaten hun visumbeleid gelijktrekken met die van de EU. „Servië zet stappen in de goede richting”, zei premier Mark Rutte. „Maar we hopen op meer.” Donderdag is er opnieuw topoverleg met alle EU-migratieministers in Brussel, eerder op de dag organiseert Van der Burg een bijeenkomst met de Brexit-Britten, Duitsland, België en Frankrijk over nauwere samenwerking op het gebied van migratie.