Achtervolging vanuit Duitsland eindigt in Duivendrecht

Een getuige vertelt aan stadszender AT5 dat er zo’n twaalf politieauto’s, een traumahelikopter en een arrestatieteam in werden gezet. Het voertuig van de vluchtende automobilist werd in het Duitse Dinslaken gecontroleerd. In de auto troffen agenten een vuurwapen aan. De bestuurder ging er vandoor en de politie begon daarop de achtervolging.

„Ze reden hier met snelheden van ver boven de 200 kilometer per uur over de A12”, vertelt een Gelderse journalist aan AT5. „De achtervolging ging het hele land door. Van de A30, naar de A12 tot op de A1.”

Om het voertuig tot stilstand te krijgen, schoot de politie twee keer op de banden. Uiteindelijk werd de automobilist op de Gooiseweg ingesloten door agenten. Over de identiteit van de voortvluchtige heeft de politie nog niet naar buiten gebracht.

Het voertuig met Duits kenteken is inmiddels in beslag genomen.