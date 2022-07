Verdachte doodgestoken baby in Rotterdam is vader van het kindje

Het steekincident vond plaats aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffertje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het niet overleefd. De 22-jarige verdachte werd niet veel later aangehouden. De Rotterdammer is actief als militair. Om die reden doet de marechaussee onderzoek.

Volgens zijn moeder is de man IT'er bij de landmacht en had hij "al langer psychische problemen", zei zij tegen het AD. De marechaussee laat weten dat het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van het kindje in volle gang is.