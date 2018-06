Klimaatactivisten bezetten overslagbedrijf

De blokkade is bij het bedrijf OBA, dat onder meer kolen overslaat. Van het bedrijf wilde niemand reageren, maar de werknemers zouden naar huis zijn gestuurd. De bezetters overwegen nog de hele dag te blijven.

De politie bevestigt dat demonstranten illegaal het terrein op zijn gekomen en daar in apparaten en torens klimmen. „Dat is gevaarlijk. We kijken het even aan. De sfeer is verder rustig”, zei een woordvoerster zaterdagochtend. Omdat demonstranten op de spoorlijn op het terrein zitten en in kranen zijn geklommen, is de kolenoverslag stilgelegd, melden ze zelf. In de middag houdt de politie nog steeds een oogje in het zeil en loopt er een beveiliger met een hond rond.

De groep heeft deze week een klimaatkamp in het havengebied ingericht, dat nog tot maandag moet duren. De actie is een burgerinitiatief, ingegeven door de uitspraak in de Urgenda-zaak, precies twee jaar geleden, waarin de rechter oordeelde dat de overheid meer moet doen om haar burgers te beschermen tegen klimaatverandering.

„Code Rood wil dat de Amsterdamse haven zijn deuren sluit voor olie, benzine en kolen en dat Nederland voorop gaat lopen in de transitie naar een eerlijke en duurzame samenleving”, zo luidt de verklaring.

Om 14.00 uur begint vanaf een nabijgelegen metrostation een zogenoemde supportdemonstratie richting de haven, via de kolencentrale Hemweg.