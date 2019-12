Na ruzie: bolleboos Laurent (9) stopt studie TU Eindhoven

Laurent, die de opleiding Electrical Engineering volgde, is beschuldigd van plagiaat. Zijn vader: „hij zou ook gezakt zijn voor een mondeling examen."

Na een gesprek met de rector is Laurent van de universiteit gehaald. „Ze schoven Laurent plots van alles in de schoenen”, zegt vader Alexander tegen Het Nieuwsblad. Over het plagiaatverhaal zegt hij: „die paper, was officieel nog niet eens ingediend. „En dat mondeling examen heeft hij niet eens afgelegd.”

„We hebben meteen besloten om te vertrekken. Dit is niet correct.”

In een reactie zegt de TU dat er onenigheid was over het tijdschema van de jongen. Volgens de opleiding was het onrealistisch om Laurent al voor zijn tiende te laten afstuderen. „Wij betreuren dat", aldus de universiteit.

De moeder van de 9-jarige zegt dat de uni vond dat ze hun kind teveel onder druk hadden gezet. „Er zijn alleen maar verliezers als er psychiaters aan te pas komen", zou zijn gezegd, aldus de moeder in de krant.

Zijn vader zegt in Het Nieuwsblad: „Eén docent heeft Laurent apart genomen en hem verteld dat hij achter stond op zijn leeftijdsgenootjes. Een andere docent stuurde hem weg toen hij een vraag wilde stellen. We hebben de middelen niet voor speciale gevallen’, kreeg hij te horen. Dat kan toch niet? Laurent heeft er niet van kunnen slapen en heeft veel traantjes gelaten.”

Laurent zelf maakt de TU Eindhoven op zijn Instagrampagina uit voor leugenaars. „Vrijdag belde de schoolleiding op met excuses en zeiden ze dat ik mijn studie kan voltooien in december."