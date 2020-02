Viertal hoort strafeisen voor drijvend drugslab Moerdijk

In mei 2019 ontdekten agenten het drugslab op een 85 meter lang vrachtschip dat lag aangemeerd in de haven van Moerdijk. Drie Mexicanen en de Nederlandse schipper werden opgepakt. Tijdens het politieonderzoek maakte het schip plotseling water. De politie vermoedde in eerste instantie dat iemand op afstand de waterpomp in werking stelde.

Of de Mexicanen voor een van de wereldberoemde kartels in dat land werken is onduidelijk. Tijdens de eerste zittingsdag in deze zaak zeiden de verdachten hier niks over. „Ik beroep me op mijn zwijgrecht”, was de meest gehoorde zin in de Bredase rechtszaal, toen de rechter de Mexicanen ondervroeg. Vandaag komen de persoonlijke omstandigheden van de verdachten aan bod. Daarna volgen het requisitoir en de strafeis van Justitie.

Verslaggever Joris van Duin is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.