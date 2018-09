’Nederlandse criminelen gedood in Dominicaanse Republiek’

Justitie van het Midden-Amerikaanse land zegt dat het zeer waarschijnlijk gaat om een afrekening in het drugscircuit. Media berichtten over omwonenden van de plantage. Ze zouden schoten hebben gehoord en daarna een vliegtuigje hebben zien opstijgen. De volgende dag namen lokale autoriteiten een kijkje en deden de gruwelijke vondst. Een papier gevonden op de plaats delict zou verwijzen naar een drugsbende die achter de liquidatie zit.

Veel Nederlandse criminelen zijn betrokken bij drugshandel en transporten in Midden- en Zuid-Amerika. Zo weten criminelen van Nederlandse bodem vaak de juiste routes om clandestien cocaïne ons land in te smokkelen.

Mohamed, de broer van Rachid Benbouker werd in december 2011 vermoord bij de geruchtmakende drievoudige Purmerlandmoord. Langs de Kanaaldijk bij Ilpendam werd hij klemgereden, uit de auto getrokken en met één schot in het hoofd vermoord. Zijn lichaam werd weken later in het water terug gevonden. De daders zijn inmiddels veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen.