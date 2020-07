Politie adviseerde ’brein achter Brabantse martelcontainer’ te verkassen

De politie trof vorige maand in een loods in de Wouwse Plantage onder meer een martelkamer en gereedschap aan. Ⓒ Politie

Utrecht - Hij geldt als de belangrijkste aartsvijand van Ridouan Taghi in het criminele milieu. Utrechter Robin van O. leidde zelfs een ’alliantie’ van concurrerende drugsbendes, die net als politie en justitie verwoed jacht maakte op de jarenlang voortvluchtige topcrimineel. Nu zit Van O. net als Taghi achter de tralies. Volgens het Openbaar Ministerie is hij het brein achter de ’martelcontainer’, die vorige maand in het Brabantse Wouwse Plantage werd ontdekt.