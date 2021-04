Motie Den Haag: ’Overlastgevers naar aso-woning of tuigdorp’

Raadslid William de Blok samen met Astrid en John. Ⓒ Jos van Leeuwen

DEN HAAG - Notoire overlastgevers in Den Haag (tijdelijk) verplaatsen naar een aso-woning, tuigdorp of woonconcept als Skaeve Huse. Raadslid William de Blok van Hart voor Den Haag dient donderdag tijdens de raadsvergadering hiervoor een motie in. „Dan gaat het om de gevallen waar praten niet meer helpt”, zegt De Blok.