LIVE | Mark Gillis: ’Ik was aan het wachten tot er een mes in mijn rug werd gestoken’

Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november 2021 op brute wijze overvallen toen hij aankwam bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel, even ten zuiden van Helmond. Drie verdachten moeten vandaag voor de rechter verschijnen.

Onze verslaggever Marouscha van de Groep is bij de zitting aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u hier.

Gillis werd met een vloeistof in het gezicht gespoten en getaserd. Nadat hij was overmeesterd, werd hij bestolen van een horloge, twee armbanden, een telefoon en een zonnebril. Drie van de vier verdachten verschijnen voor de rechter.

In de zaal heerste dinsdag doodse stilte op het moment dat er beelden getoond worden van het moment waarop Gillis op gewelddadige wijze overmeesterd wordt. Voor de ingang van het chalet wordt hij binnen luttele seconden tegen de grond gewerkt. Vervolgens wordt hij naar binnen gesleurd.

Gillis las, in het bijzijn van vader Peter en zijn vriendin Wendy, zijn slachtofferverklaring voor. Hij vertelde over hoe die nacht voor hem is verlopen. „Met bruut geweld hebben jullie maar binnen gesleurd, alsof ik een stuk straatvuil was. Eén van jullie heeft me gewurgd tot bijna mijn laatste adem, terwijl de ander schoppend en slaand tekeer ging. Het enige waar ik aan kon denken was de mooie tijd die ik tot dan toe mee had gemaakt. Ik was letterlijk aan het wachten tot er een mes in mijn rug werd gestoken. Ik hoop dat jullie gestraft worden, maar dat zal dan voor een tijdje zijn. Voor mij is het levenslang waar ik mee om moet gaan.”

