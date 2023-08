Mark Gillis: ’Ik was aan het wachten tot er een mes in mijn rug werd gestoken’

Met een bebloed hoofd, gescheurde kleding en een dichtgeslagen oog treft de politie Mark Gillis in de nacht van 6 op 7 november aan. Hij is gevlucht uit zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel, waar de overvallers hem een half uur lang hebben toegetakeld. Wanneer beelden van het begin van de brute roof worden getoond, heerst doodse stilte in de zittingszaal.

Onze verslaggever Marouscha van de Groep is bij de zitting aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u hier.

Op de beelden is te zien dat Gillis voor de ingang van zijn chalet binnen luttele seconden overmeesterd wordt. Hij krijgt pepperspray in zijn gezicht, wordt getaserd en tegen de grond gewerkt. Vervolgens wordt de realityster naar binnen gesleurd. „Alsof ik een stuk straatvuil was”, vertelt hij daarover. Binnen wordt hij geschopt en geslagen en er wordt gedreigd met zijn familie: ’We hebben je broer, zus en vader. Vertel ons waar de kluis is.’

Een kluis is er volgens Gillis niet. Hij vertelt de overvallers in plaats daarvan waar geld en horloges liggen, in de hoop dat ze hem dan met rust laten. Ze halen het chalet overhoop en vertrekken onder meer met cash, sieraden en 16 horloges, volgens de advocaat van Gillis ruim 10.000 euro aan materiële schade.

’Mes in rug’

Ook de psychische schade is groot, blijkt uit de slachtofferverklaring van Gillis, die hij in bijzijn van vader Peter en zijn vriendin Wendy voorleest. „Het enige waar ik aan kon denken waren de mooie tijden die ik mee had gemaakt. Ik was letterlijk aan het wachten tot er een mes in mijn rug werd gestoken”, vertelt het slachtoffer over zijn beleving van de nacht. De angst dat hij zou worden ontvoerd door de mannen was groter dan de angst voor de dood. „Ik hoop dat jullie gestraft worden, maar dat zal dan slechts voor een tijdje zijn. Ik ben getekend voor het leven.”

Op de kleding van Gillis werd dna gevonden van de drie verdachten die dinsdag terecht staan. In maart 2022 werd bij televisieprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht een reconstructie van de overval getoond. Op het moment van de uitzending werden de telefoons van twee van de verdachten afgetapt. Zij zouden over en weer hebben geappt: „Vanavond moet jij ding kijken, tv-programma.”

Van de verdachten heeft één toegegeven dat hij op de beelden staat. Volgens hem ging het om een zakelijk conflict met Mark Gillis, en wilden ze slechts verhaal halen. Gillis zou doorgesnoven en dronken zijn geweest. Het liep uit de hand, waarop ze besloten hem vast te binden. Ze zouden niet naar het vakantiepark zijn gegaan om hem te overvallen, verklaart hij.

Lastig te rijmen

De officier van Justitie (OvJ) vindt dat lastig te rijmen met het feit dat de overvallers met gezichtsbedekking aankwamen en gelijk spoten met pepperspray. „Die verklaring kan naar het rijk der fabelen worden gestuurd”, aldus de OvJ.

Een tweede verdachte zegt niet de persoon op de video te zijn en meent dat zijn DNA via uitgeleende handschoenen op de kleding terecht is gekomen. Wanneer of aan wie hij ze geleend heeft, wil hij niet zeggen. „Alles wat je zegt kan tegen je worden gebruikt. Ik weet wel het een en ander, maar het is niet aan mij om daar iets over te zeggen”, stelt hij tijdens de zitting.

Het Openbaar Ministerie eist voor alle drie de verdachten een gevangenisstraf van 6 jaar.

