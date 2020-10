Verdachte Josef B. was de klusjesman op de boerderij in Ruinerwold. Ⓒ ILLUSTRATIE PETRA URBAN

ZUTPHEN - Josef B., de ’klusjesman’ van de boerderij in Ruinerwold waar negen jaar lang een gezin zat ondergedoken, is al bijna drie weken in hongerstaking. Hij drinkt alleen, zegt zijn advocaat Moszkowicz.