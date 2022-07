Rutte: Nederland kan Oekraïense havenstad herbouwen

Cherson is sinds 2 maart bezet door Rusland, maar Oekraïne probeert de stad te heroveren. „Uiteindelijk wil je ook expertise leveren in zaken waar je goed in bent”, zegt Rutte. „Nederland is goed in havenontwikkeling, in landbouw en in alles wat met water te maken heeft. Die expertise kunnen we in héél Oekraïne bieden. En rond Cherson komen die zaken heel mooi samen.”

’Willekeurig doodgeschoten’

Bij een onaangekondigd bezoek aan Kiev heeft premier Mark Rutte de Oekraïense regering ook beloofd meer zware wapens te sturen.

In Boetsja – een voorstad van Kiev – praatte Rutte maandagochtend met een pastoor. „Hier kwamen de beelden vandaan van mensen die willekeurig op straat zijn doodgeschoten”, vertelt Rutte maandagavond vanuit Kiev. „De pastoor die ik sprak, kende hen. Hij was de herder van die mensen. Hij probeert de gemeenschap weer bij elkaar te brengen, terwijl rond zijn kerk allemaal lijken begraven liggen. Echt verschrikkelijk.”

Dat premier Rutte geëmotioneerd klinkt, komt misschien ook door de zware verkoudheid waarmee hij al een paar dagen rondloopt. Hij test zich regelmatig, zegt hij: het is geen corona. „Iedereen is wel eens verkouden, ik overleef het wel.” De beelden van de door Rusland verwoeste huizen, kerken en schoolgebouwen raken hem. „Dit maakt ontzettend veel indruk.”

Rutte sprak tijdens zijn bezoek met zijn Oekraïense collega Zelenski Ⓒ REUTERS

’Timing heel goed’

Het is voor het eerst sinds de Russische invasie – eind februari – dat Rutte een bezoek brengt aan Oekraïne. Maandagochtend arriveerde hij per trein uit Polen, om in de avond weer aan de terugreis naar Nederland te beginnen. Zijn komst is vrij ’laat’: de meeste Europese regeringsleiders – inclusief de premier van Luxemburg – zijn al in Kiev geweest.

„Dat loopt zoals het loopt”, zegt Rutte. „Ik heb heel veel contact met president Volodomir Zelenski, ik bel hem regelmatig. Ook is minister Hoekstra hier al geweest. Zelf was ik kort voor de inval nog in Kiev. Ik denk dat de timing nu heel goed is: we konden veel zaken bespreken die van belang zijn in de fase waarin de oorlog zich nu bevindt.”

Daarmee doelt Rutte op de enorme behoefte die Zelenski heeft aan meer zwaar wapentuig. „Ik heb gezegd dat wij hem daarbij willen helpen. We zitten er wel een keer doorheen met onze eigen wapenvoorraden, maar dan kunnen we altijd nog als tussenpersoon fungeren voor andere landen. Ook stimuleren we andere landen – die nu nog niet zoveel doen – om meer te doen. Ik noem geen namen.”

Steun Nederlanders

Rutte belooft ook te helpen bij de wederopbouw van Oekraïne. Nederland wil daarom mogelijk de regio rond Cherson ’adopteren’. Die havenstad – ten noorden van de Krim – wordt nu nog bezet door de Russen. Maar Oekraïne is bezig met een opmars in het gebied. „We willen wel dat het meer dan een symbool is”, zegt Rutte. „Onze expertise kunnen we in heel Oekraïne bieden, niet alleen in Cherson.”

Vreest de premier niet dat de steun onder Nederlanders voor Oekraïne afbrokkelt, nu de prijzen voor voedsel en energie in eigen land de pan uit rijzen? „Nee”, zegt hij. „Ik denk dat het overgrote deel van Nederland aanvoelt – niet alleen in hoofd, maar ook in hart en buik – dat dit gaat over iets heel fundamenteels. Gewoon: wie zijn wij? Onze waarden. Als Rusland deze oorlog wint, is dat een gevaar voor Nederland.”