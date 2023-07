NASA verliest (tijdelijk) contact met ruimtesonde Voyager 2

Houston - Foutje bedankt! Door een klien foutje bij NASA is men het contact verloren met de ruimtesonde Voyager 2. En even het contact herstellen is lastig, want de Voyager is zo’n 19 miljard kilometer van de aarde verwijderd.

Tekening van de Voyager 2 die langs de planeet Uranus scheert. Ⓒ ANP