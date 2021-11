Verdachte in Joker-kostuum had steekpartij maandenlang voorbereid

De politie denkt dat Kyota Hattori (24) mogelijk al in juni begon met voorbereidingen voor zijn aanval. Toen nam de man ontslag en verbleef hij vervolgens in diverse steden op zijn route naar Tokio, waar hij een maand geleden arriveerde. De verdachte heeft verklaard „dat dingen niet goed gingen met werk en vrienden.”

Hattori verwondde in een trein meerdere passagiers met een op internet aangeschaft mes en stichtte ook een brand. Passagiers renden in paniek door het treinstel en klommen via de ramen naar buiten. De toestand van een slachtoffer met meerdere steekwonden is ernstig. Zestien anderen zijn voor lichte verwondingen behandeld, met name voor het inademen van rook.

Agenten wisten Hattori ter plekke aan te houden. Eerder werd al bekend dat hij had verklaard mensen te willen te doden en de doodstraf te willen. De 24-jarige was gekleed als de hoofdpersonage uit de film Joker. Dat karakter, een schurk, komt ook voor in de Batmanfilms- en stripverhalen. Hattori zou een fan zijn van het duistere personage.