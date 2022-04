Vijftien jaar cel voor misdaadkopstuk ’Piet Costa’ in cokezaak

Rotterdammer P. werd in juni 2020 aangehouden en zit sindsdien vast. Volgens de rechtbank kon hij jarenlang onder de radar blijven door anderen in te zetten. De miljoenenwinsten die hij dankzij de cokehandel haalde stelden hem in staat een luxeleven te leiden. De rechtbank hekelde het feit dat P. mensen in overheidsdiensten en bij bedrijven corrumpeerde en bij zijn illegale handel betrok.

Het bewijs in de cokezaak bestaat vrijwel geheel uit zogeheten pgp-berichten; versleutelde communicatie tussen de verdachten onderling. De advocaten van de verdachten hebben de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van deze berichten uitvoerig betwist. Volgens de rechtbank is het Openbaar Ministerie in dit kader niet altijd volgens de regels te werk gegaan. Het OM deed dit echter niet bewust, aldus de rechtbank, die het zogeheten vormverzuim niet ernstig genoeg vond om er verstrekkende gevolgen aan te verbinden, zoals het ongeldig verklaren van de vervolging of het uitsluiten van het bewijs. De advocaten hadden hierom gevraagd.

Het OM eiste in januari zeventien jaar en negen maanden cel tegen P., voor het leiden van een misdaadbende, het organiseren van de coketransporten en voor witwassen. Tijdens het proces heeft P. consequent gezwegen en verborg hij zich onder een hoodie en achter een mondkapje.

Zes medeverdachten legde de rechtbank straffen op van drie tot acht jaar. De rechtbank sprak oud-profvoetballer Rachid B. vrij. Hij kwam in het verleden uit voor onder meer Sparta en NEC. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel tegen hem geëist, voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie.