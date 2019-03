’Wat nou’-ruzie leidde tot fatale klap Wallen

Naast drie Roemenen, die doodslag ten laste is gelegd, staan ook vijf dorpsgenoten van de overleden Gerritsen terecht voor geweldpleging. De groep Voorthuizers vierde op 3 september 2016 een vrijgezellenfeest in onder meer de Bananenbar. Ze waren die avond beschonken. Twee kratten bier, een fles Bacardi en all inclusive alcoholische versnaperingen op de barbecueboot en in de Bananenbar werkte de groep achter de kiezen. De rechter droogjes: ,,Dan kom ik niet uit op twee biertjes per persoon.”

Hetzelfde gold vermoedelijk voor de twee Roemeense broers, die anderhalf jaar later naar de rechtszaak waren gekomen. Zij zaten op die fatale avond ook flink in de olie. Toch was in de rechtbank op het eerste gezicht niet goed voor te stellen dat deze twee kleine gedrongen twintigers, samen met hun vriend die niet kwam opdagen bij de rechtszaak, tien grote Nederlandse mannen in doodsangst hadden achternagezeten op de Oudezijds Achterburgwal. Met als absoluut dieptepunt een klap op het hoofd van Robert Gerritsen, die een dag later kwam te overlijden.

Getuigen op de Wallen vertellen inderdaad van een typische ruzie tussen twee partijen opgewonden dronkenmannen. Het ‘wat nou’-gehalte was hoog tussen de groepen. De Voorthuizers blijken vanuit de Bananenbar vooral jacht te hebben gemaakt op de drie Roemeense mannen. De 32-jarige Thomas B. wist na vijf jaar kickbokstraining, ook al was dat een aantal jaren geleden, zijn tegenstanders goed te raken. Vanuit gevechtshouding nam hij diverse klappen voor zijn rekening. B: ,,De situatie voelde dreigend aan. Ik ging er naartoe om mijn vrienden te hulp te komen.” De rechter: ,,Uw groep zag er niet echt uit, alsof er hulp nodig was.”

Gerritsen deed niet actief mee met de vechtpartij, dat meldden getuigen dan weer wel. Hij liep mee en kreeg ergens onderweg een harde klap op zijn hoofd. Hij lag tussen de kluwen vechtende mannen ineens in foetushouding voor de Casa Rosso. De patholoog in het ziekenhuis oordeelde de volgende dag dat zijn overlijden daarvan het gevolg was. Wie die klap precies uitdeelde, was op de eerste dag van het proces onduidelijk.

Dinsdag en komend donderdag zullen er veel details duidelijker worden. Dan zullen ook de camerabeelden aan bod komen. Maandag is de slotdag van het proces.

LIVE – Verslaggever Mascha de Jong is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.