Politievrouwen: ’Het is geen werk voor watjes’

Politievlieger Kirsti van Pelt: „Als ik mensen vertel dat ik op Schiphol werk hoor ik vaak ’oh, als stewardess?’” Ⓒ Anko Stoffels

Amsterdam - In het kader van Internationale Vrouwendag vertellen drie vrouwen over hun werk bij de politie. Hondengeleider Marleen Vermeer, kapitein bij de zeehavenpolitie Natasja Diepstraten en politiehelikoptervlieger Kirsti van Pelt geven een kijkje in hun wereld, waarin ze nog weinig vrouwelijke collega’s hebben.