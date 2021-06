Automobilist rijdt in op menigte tijdens Pride-parade in VS, zeker één dode

De automobilist stond volgens ooggetuigen aan het begin van de parade te wachten en trok heftig op toen hem zou zijn gezegd te gaan rijden omdat hij aan de beurt was. Hij droeg een shirt van een homokoor en de voorzitter van het koor, Justin Knight, heeft tegen plaatselijke media gezegd de man lid is van het koor, net als de slachtoffers.

Volgens de Democratische burgemeester van Fort Lauderdale, de Democraat Dean Trantalis, ging het om een aanslag op zijn partijgenote Debbie Wasserman Schultz die lid is van het Congres. Zij zat vlakbij in een cabrio te wachten om deel te nemen, maar is niet geraakt. „Dit is een terroristische aanslag op de lhbtq-gemeenschap”, vertelde de burgemeester aan Local 10 News. „Dit is precies wat het is. Nauwelijks een ongeluk. Het was opzettelijk, het was met voorbedachten rade en het was gericht tegen een specifiek persoon. Trantalis was in 2003 de eerste openlijke homoseksuele politicus die tot het stadsbestuur van Fort Lauderdale werd gekozen.

De chauffeur van een pick-uptruck is zaterdag (lokale tijd) ingereden op een menigte die zich verzamelde voor een Pride-parade in Zuid-Florida. Ⓒ AFP