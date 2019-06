Brandweer maakt beste van onalledaagse situatie

De vrijwillige brandweer in Den Dolder houden voortdurend sociale media in de gaten om eventuele meldingen niet te missen. Ⓒ Menno Bausch

Den Dolder - Terwijl er geen sprake was van calamiteiten was het in de brandweerkazerne in Den Dolder maandagmiddag drukker dan anders, als gevolg van de landelijke storing van KPN waardoor 112 enige tijd onbereikbaar was.