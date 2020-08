Zoekactie met brandweer, politie en burgers op de Maas levert niets op

„Er is een melding gedaan van mensen op de kant. Die zagen iemand de rivier ingaan, maar die kwam niet meer boven. Daarom zijn de hulpdiensten gealarmeerd. Er zoeken ook burgers mee, die zijn hier voor me met bootjes en jetskies aan het zoeken. De Maas is breed.”

Aanvankelijk werd in een Burgernetmelding gezegd dat het om een 12- tot 14-jarige jongen met rood shirt en een pet ging. Dat hadden mensen aangegeven. Inmiddels is over de leeftijd onduidelijkheid. „Dat is ook vaak lastig aan te geven. Het belangrijkste is dat we diegene nu moeten gaan vinden.”

Na enkele uren zoeken, meldde de brandweer een ’signaal onderwater’ op met een sonar. Duikers gingen te water. Ook dat leverde niets op. Na uren zoeken, op meerdere plekken langs de Maas, is de zoektocht gestaakt.