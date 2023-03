LIVE | Acht verdachten staan terecht voor moord en poging ontvoering na drugsruzie

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Het slachtoffer zou zijn gelokt en doodgeschoten. Het incident vond plaats rond 15.45 uur op het Van der Wijckplein in Bergen aan Zee. Meerdere getuigen zagen dat een aantal mensen ruzie had met elkaar, waarna schoten werden gehoord en er een gewonde man in een auto werd getrokken.

De andere betrokkenen zijn in minstens drie auto's gestapt. Ze zijn bij dit incident mogelijk nog een keer de confrontatie aangegaan op de Zeeweg in Bergen aan Zee. Het voertuig waarin de gewonde man was meegenomen, werd door de politie tot stilstand gedwongen op de Stationsstraat.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De verdachten wordt poging tot vrijheidsberoving en/of moord ten laste gelegd.