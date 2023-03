Premium Het beste van De Telegraaf

’Lijkt alsof wij het afvoerputje van Nederland zijn’ Reizigers in het noorden in de kou door opgeheven buslijnen en verdwenen haltes

Door Gijsbert Termaat

Miranda (l.) bij de verdwenen bushalte in Zuidvelde met Renate, haar zoontje Milan en Stan en Ruben. De tractor is nu hun vervoermiddel. Ⓒ Jos Schuurman

Reizigers in het openbaar vervoer zitten in de hoek waar de klappen vallen. Buslijnen die opgeheven worden en haltes die definitief verdwijnen: het zijn vooral bewoners in het noorden van ons land die getroffen zijn door de verdere verschraling. Daar zijn nu dorpen waar helemaal geen bus meer komt.