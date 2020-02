Nieuwe coronabesmetting in ’quarantaine-hotel’ Tenerife

Gasten met mondmaskers in het H10 Costa Adeje Palace op Tenerife. Ⓒ REUTERS

SANTA CRUZ DE TENERIFE - In het hotel op het Spaanse eiland Tenerife dat onder quarantaine is geplaatst vanwege vier coronabesmettingen, is een vijfde geval ontdekt. Het gaat net als in de eerste vier gevallen om een Italiaan. In het hotel zitten ook Nederlanders vast.