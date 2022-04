Drie keer meer gezondheidsklachten door implantaten gemeld

In totaal ging het om 714 meldingen van bijwerkingen van implantaten in 2021, vergeleken met 248 een jaar eerder. Het RIVM verklaart de sterkte toename doordat er begin vorig jaar veel aandacht van de media was voor bijwerkingen van anticonceptiespiraaltjes. Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM deed toen een oproep om klachten hierover te melden.

De meest klachten bij koperspiraaltjes waren uitzakking van het spiraaltje tot in de baarmoedermond en zware menstruele bloeding. Ook uitstoting van het spiraaltje, ongeplande zwangerschap en pijn in de onderbuik werden gemeld. Bij borstimplantaten werd vermoeidheid het meest genoemd, gevolgd door pijn aan de gewrichten of borsten.