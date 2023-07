Politie onderzoekt explosie in Amsterdam-Zuidoost

AMSTERDAM - Bij een wooncomplex aan de Charlotte Brontéstraat in Amsterdam-Zuidoost heeft zich zaterdagochtend vroeg een explosie voorgedaan. Niemand is gewond geraakt, maar er is wel veel schade, zegt de politie, die de zaak onderzoekt. Een deur is uit het portiek geblazen en er is een raam vernield.

Ⓒ Mizzle Media