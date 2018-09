Hiv-preventiepil PrEP voortaan vergoed

Hiv grijpt nog altijd om zich heen, ook al kennen mensen het gevaar beter en zijn beschermingsmiddelen als condooms en soa-zorg beter verkrijgbaar. Ieder jaar lopen in Nederland ruim duizend mensen een hiv-besmetting op. Een derde van die nieuwe patiënten komt uit Amsterdam. Vooral homoseksuele mannen worden getroffen.

De homogemeenschap en een groep betrokken artsen dringen daarom al lange tijd aan op het vergoeden van PrEP. De Gezondheidsraad, die de minister adviseert over het basispakket, is het met hen eens en raadde Bruins in maart aan het middel voor seksueel actieve homo’s te vergoeden.

’Kan ook met condoom’

Tegenstanders van het vergoeden voerden aan dat mensen zich ook met condooms kunnen beschermen. De samenleving zou daarom ook niet moeten opdraaien voor de kosten. Maar Bruins wijst er onder andere op dat het voor de hele samenleving belangrijk is dat hiv zich niet verder verspreid, omdat ook anderen dan minder gevaar lopen. Bovendien scheelt het dure behandelingen die nodig zijn na besmetting.

Ongeveer 6500 mannen zullen gebruikmaken van PrEP, verwacht Bruins. Het middel kan zo 250 infecties per jaar schelen. Gebruikers gaan een eigen bijdrage betalen van hoogstens 25 procent van de kosten. Dat komt neer op 12 euro per maand.

Het is de bedoeling dat PrEP straks wordt verstrekt door vijf tot zeven GGD’s, verspreid over het land. Zo kan iedere gegadigde in de risicogroep het krijgen. De GGD vraagt gebruikers zich driemaandelijks te laten begeleiden, zodat het verloop van de proef goed kan worden gevolgd. De arts kan dan bijvoorbeeld in de gaten houden of de gebruiker het medicijn wel trouw inneemt.