Rutte weigert zich tegen ongevaccineerden te keren

„Het ingewikkelde is natuurlijk dat je zoveel mogelijk mensen die niet gevaccineerd zijn, wil blijven overtuigen dat wel te doen”, zegt Rutte zaterdag tijdens het online congres van de VVD. „Ik denk dat als je dat te hard neerzet, dat je dan het risico loopt dat mensen die nu nog wel overwegen een vaccin te nemen, denken: ’ja, ik word toch in die hoek geduwd, dus waarom zou ik het nog doen?’

Als hij geen premier was geweest, zou hij hier waarschijnlijk verder in gaan, zegt Rutte. „Ik denk dat me dan vrijer zou voelen.” De premier vreest het land met een te harde aanpak verder te polariseren. „Waar sommigen zeggen: het is nu leiderschap om je uit te spreken tegen de ongevaccineerden, is mijn keuze toch dat leiderschap hier is om ervoor te zorgen dat we de hele boel bij elkaar houden.”

De Jonge

Opvallend is dat coronaminister De Jonge zich vrijdagavond tijdens de persconferentie juist wel keerde tegen ongevaccineerden. „Ik vind dat we in het politieke debat en het maatschappelijke debat met een te grote boog om de ongemakkelijke waarheid heenlopen. Het feit dat er operaties moeten worden afgezegd, was niet nodig geweest als 100% van de mensen zich had laten vaccineren. Het feit dat we nu zulke stevige maatregelen moeten nemen, was niet – of in een hele andere mate – noodzakelijk geweest als iedereen zich had laten vaccineren”, zei de coronaminister.

Rutte ontkent dat er een soort ’good cop, bad cop’-afspraak is, waarin De Jonge ongevaccineerden hard aanpakt, en hij niet. „Ik denk dat hij gewoon iets minder dan ik in staat is om zich in te houden. Dat is ook zijn kracht. Maar we denken er wel hetzelfde over.”