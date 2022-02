Martelcontainer Wouwse Plantage: ’Dit zijn weerzinwekkende effecten van de cocaïnehandel’

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

De vondst van die martelkamers was in juni 2020 wereldnieuws. Maandag horen de verdachten die volgens het OM in hun eigen EBI – met een knipoog naar de EBI in Vught - tegenstanders wilden opsluiten en martelen welke straffen ze boven het hoofd hangen.

Wat we volgens de officieren van justitie in deze zaak zien is de achterkant van het recreatieve gebruik van cocaïne. De samenleving dreigt gewend te raken aan de berichten over het onderscheppen van tienduizenden kilo’s drugs in de havens van Rotterdam en Antwerpen, maar een veelvoud daarvan glipt er doorheen en vindt zijn weg naar gebruikers.

Liquidaties

Minder gewend is de samenleving aan afrekeningen. Dat geldt nog sterker als een onschuldige daarvan het slachtoffer wordt, of juist bewust wordt gepakt. Als waarschuwing.

„Intussen is het de vraag hoeveel mensen onder ogen willen zien dat er wel degelijk een verband is tussen hun cocaïnegebruik – ongeacht of het is om te feesten, werkstress aan te kunnen of psychische problemen te onderdrukken – en de onderwereld die graag aan de vraag voldoet, maar wel volgens haar eigen regels: corrumperend, ondermijnend, keihard, niets en niemand ontziend”, aldus officier Koos Plooij.

Ook de zaak Douglasville over de in Wouwse Plantage gevonden martelcontainers, getuigt volgens het OM van de „weerzinwekkende, maar kennelijk niet te vermijden effecten van de cocaïnehandel.”

Kettingen

Zes van de zeven zeecontainers bleken te zijn ingericht als cellen, met een chemisch toilet en kettingen waaraan hand- en voetboeien konden worden bevestigd om iemand in gekruiste positie te ketenen.

In de zevende container stond een tandartsstoel, compleet met riemen om armen en benen vast te binden. In twee big shoppers vond de politie vingerklemmen, scalpels, klauwhamers, diverse tangen, een takkenschaar, takkenzaag, snoeischaar, gasbranders, tiewraps en ducttape. Ook stond er in de loods een vrieskist die groot genoeg was om meer dan één persoon in op te sluiten, een speciekuip die bedoeld was om slachtoffers te waterboarden en zwarte zakken met trekkoorden om over hoofden te trekken.

Zowel in Wouwse Plantage als in een loods in Rotterdam lagen gestolen politie-uniformen, kogelvrije vesten en blauwe zwaailichten. Rotterdam was de uitvalsbasis voor het ’arrestatieteam’ dat door de verdachten liefkozend werden aangeduid als het ’A-team’ en dat als taak had om de beoogde doelwitten op te pakken en naar Wouwse Plantage in Noord-Brabant te brengen.

Wat ze daar te wachten stond wordt volgens het OM volkomen duidelijk uit de chats tussen de verdachten. „Als ze niet meewerken, gelijk in de knie”, schrijft Robin van O. alias Slempo aan Roger P., alias Luxuryballoon en beter bekend als Piet Costa. Die reageert: „Ben normaal niet van deze afdeling. Maar er zijn er nu een paar ik hoop dat ik de kans krijg om ze te martelen.” De officier droog: „Hier is geen woord Spaans bij. Hier wordt de totale macht over anderen georganiseerd, de macht om ze te vernederen, te martelen en zo op de knieën te dwingen.”

Het voornaamste bewijs tegen de verdachten is afkomstig uit zogenoemde Encrochats: versleutelde berichten die de verdachten uitwisselden met speciale telefoons. Toen in juni 2020 duidelijk werd dat de Franse en Nederlandse justitie het vizier op het bedrijf hadden gericht, adviseerde Encrochat gebruikers om hun telefoons te dumpen.

Meerdere advocaten vinden dat het bewijs op een onrechtmatige manier is verkregen en daarom niet mag worden gebruikt.

De zaak tegen hoofdverdachte Robin van O. is uitgesteld. Hij zou terminaal ziek zijn. Het OM komt vanmiddag met de strafeisen tegen de andere verdachten.