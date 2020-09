Russische arts: aanvankelijk vermoeden dat Navalny was vergiftigd

De ernstig verslechterde gezondheid van Navalny heeft de internationale spanningen doen oplopen. De Russische oppositieleider is later naar het Charité-ziekenhuis in Berlijn gevlogen voor behandeling. Daar is door de artsen vastgesteld dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif, dat is ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie. Volgens Rusland is daar echter geen bewijs voor.

De belangrijkste toxicoloog in het ziekenhuis in het Russische Omsk, waar Navalny werd opgenomen, zegt dat ze tijdens de eerste uren vergiftiging vermoedden en hem ook zo hebben behandeld. Hij werd in coma gebracht en aan de beademing gelegd, zegt Alexander Sabaev. Ook kreeg hij het noodmiddel atropine toegediend.

Geen novitsjok

Maar de laboratoriumtests sloten vervolgens uit dat Navalny vergiftigd is, stelt Sabaev die nu ervan uitgaat dat hij leed aan een stofwisselingsstoornis. „Als een toxicoloog ben ik er zeker van. Er was geen novitsjok aanwezig.”

Navalny werd onwel - hij kermde het plots uit van de pijn - tijdens een vlucht op 20 augustus vanuit Siberië naar Moskou. Twee medische bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de eerste hulp die Navalny heeft gekregen zijn leven heeft gered. Datzelfde geldt voor het besluit van de piloot om een noodlanding in Omsk te maken.

Kopje thee

Mensen uit Navalny’s omgeving stellen dat de oppositieleider voorafgaand aan de vlucht thee had gedronken die zou zijn vergiftigd. Na aandringen van zijn familie, vrienden en westerse leiders werd Navalny met een ambulancevlucht voor behandeling overgebracht naar Duitsland.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft Rusland om opheldering gevraagd en sluit sancties niet uit. Moskou verweet zondag Berlijn niet over de brug te komen met bewijzen. Ook de Amerikaanse president Trump zegt nog op aanvullende informatie te wachten.