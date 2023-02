Nog duizenden coronaboetes op de plank: ’Seponeren onterecht’

4.000 zaken moeten nog voor een rechter worden behandeld, maar daar hebben ze volgens EenVandaag geen tijd. De eerste zaken zullen hierdoor mogelijk verjaren. Het OM benadrukt echter de boetes absoluut niet te willen seponeren. „Het gaat om de norm. We vonden het toen belangrijk en dat is nog steeds zo”, zegt officier van justitie Achilles Damen tegenover het programma. „Dit strepen we niet weg.”

Seponeren zou daarnaast volgens Damen onterecht zijn tegenover de boa’s en agenten, die tijdens de pandemie de ’anderhalvemetersamenleving’ moesten handhaven.

Voor de samenleving is corona ondertussen verleden tijd en zelfs het Outbreak Management Team (OMT) heeft het virus inmiddels als een alledaagse infectie bestempeld. Maar ondanks dat is het OM nog dagelijks druk met de boetes. Deze afdeling van behandelt normaal gesproken voornamelijk verkeersovertredingen, maar kreeg ook de afhandeling van coronaboetes erbij. Hun werk is hierdoor verdubbeld.

Avondklok

Naast de coronaboetes worden ook de bezwaarschriften beoordeeld door het CVOM. Volgens Damen is dit „juridisch handwerk.” Burgers gingen vooral in verzet tegen een boete tijdens de avondklok.

Vooralsnog verwacht de officier van justitie de meeste zaken op tijd afgehandeld te hebben. „Alles wat niet verjaard gaan we op tijd af krijgen. Van een klein deel halen we de beslissingstermijn niet, maar van het merendeel wel. Die mensen krijgen serieus antwoord”, zegt hij tegen EenVandaag.