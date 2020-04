Zorgstudente popelt om te mogen helpen tijdens coronacrisis

Als het aan zorgstudente Melissa Karagoz ligt, gaat ze op korte termijn – zonder diploma – aan de slag in de zorg. „De nood is echt heel hoog.” Ⓒ Rene Bouwman

UTRECHT - Alle handen aan het bed, dus ook die van studenten: dat is het motto van zorgstudente Melissa Karagöz. Zij startte recent een petitie om ervoor te zorgen dat examenstudenten in de laatste fase van hun zorgopleidingen via een regeling tijdens deze coronacrisis al aan het werk kunnen. Nu zitten veel bekwame studenten thuis te wachten tot de scholen weer opengaan.