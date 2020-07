Bestuurder te water geraakte auto neemt lachgas op dak

Ⓒ VRPress

DEN HAAG - Een bestuurder in Den Haag haalde een bijzondere actie uit nadat hij met zijn auto in het water aan de Calandkade terecht was gekomen. Nadat hij zelfstandig uit het voertuig was gekomen, zwom hij niet naar de kant, maar ging op het dak van zijn auto zitten om lachgas uit een ballon te inhaleren. Op Twitter zijn filmpjes van zijn actie te zien.