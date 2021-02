OM eist vier jaar cel tegen jihadbruid Fatima H. uit Tilburg

H. was getrouwd met een Belgische IS-strijder, die in 2017 om het leven kwam. Met hem kreeg zij twee kinderen. Daarna is H. volgens justitie nogmaals getrouwd, maar onduidelijk is gebleven of ook die man een actieve jihadist was. In 2019 keerde H. met haar twee kinderen via Turkije terug naar Nederland. Zij zit inmiddels 450 dagen in voorarrest. Haar terugkeer zou deels zijn betaald door Samir A., een bekende salafist die momenteel in Nederland wordt vervolgd voor het financieren van terrorisme.

’Weeskinderen helpen’

H. zei donderdag tijdens haar proces dat zij de gewelddadige ideologie van IS verafschuwt en dat zij destijds niet heeft geweten dat haar man een strijder was. Ook verklaarde ze dat ze destijds naar Syrië is afgereisd „om weeskinderen te helpen.” Het OM gelooft niets van dat verhaal en zegt dat er tal van harde aanwijzingen zijn dat H. ruim voor haar vertrek in de ban raakte van IS. De officier van justitie: „Fatima wist wat er in het strijdgebied gebeurde en wat het oogmerk van IS was. Dat wist ze al voor haar vertrek. Ze heeft trouw gezworen aan de kalief en ondersteunde haar strijdende man.”

Volgens het OM heeft H. zich bepaald niet gedragen als een min of meer onwetende echtgenote van een jihadstrijder. Justitie beoordeelt haar rol als aanzienlijk actiever dan andere vrouwelijke uitreizigers en wees erop dat zij over oorlogswapens beschikte en op sociale media propaganda maakte voor het leven in het strijdgebied.

Ongewenst vreemdeling

H. is het Nederlanderschap in december ontnomen en tot ongewenst vreemdeling verklaard. Zij heeft hoger beroep aangetekend tegen deze beslissingen. Als ze dat verliest, zal zij na het uitzitten van een eventuele straf Nederland moeten verlaten. H. beschikt nog over een Marokkaans paspoort. Haar twee jonge kinderen zijn ondergebracht bij een familielid.

Het OM vond een celstraf van vijf jaar in beginsel op zijn plaats, maar hield rekening met de „jeugdige naïviteit” van H. ten tijde van haar vertrek. Zij was toen zeventien jaar oud. H. heeft trauma’s opgelopen door haar verblijf in Syrië, zo is vastgesteld. Zij raakte gewond bij een bombardement.