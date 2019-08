Drie kwart van dak AZ-stadion wordt vernieuwd

Bij het ontwerp is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met neerwaartse belasting door wind. Ook waren de dakspanten niet goed ontworpen, was er niet goed gelast en waren de lasnaden te dun uitgevoerd. Vermoedelijk hebben eerdere stormen het dak al verzwakt, vertelde Erik Middelkoop van Royal Haskoning.

Een deel van het dak van AZ-stadion stortte begin deze maand in tijdens een zomerstorm. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde al snel dat dit kwam door falende lasverbindingen, die bovendien op meer plaatsen werden aangetroffen. Dat betekende dat het dak verder kon bezwijken. De gemeente Alkmaar besloot vervolgens om een groot deel van het stadion af te grendelen. Deze week werd begonnen met de sloop van het dak.

Elders onderdak

Zo kon het gebeuren dat AZ nog geen officiële wedstrijd thuis kon spelen. Het Eredivisie-duel tegen FC Groningen werd in Den Haag gespeeld, net als het Europese duel tegen het Oekraïense Mariupol. Een duel tegen FC Antwerp werd dan weer in het stadion van FC Twente in Enschede gespeeld.

AZ plaatste zich deze week voor de groepsfase van de Europa League. De drie thuisduels tegen Manchester United, FC Astana en Partizan Belgrado worden opnieuw in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag gespeeld.

De eerste thuiswedstrijd zou 14 september gespeeld worden tegen Sparta.

