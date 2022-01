Biden eist vrijlating van door Taliban gegijzelde Amerikaan

De oproep van Biden komt vlak voordat Frerichs, een veteraan van de Amerikaanse marine die tien jaar lang in Afghanistan werkte als civiel ingenieur, precies twee jaar lang in gijzeling verkeert. Biden zei zondag in een verklaring: „Het bedreigen van de veiligheid van Amerikanen of andere onschuldige burgers is altijd onaanvaardbaar. En een gijzeling is een daad van uitzonderlijke wreedheid en lafheid.”

De Verenigde Staten voltooiden in augustus 2021 hun terugtrekking uit Afghanistan. Daarmee kwam een einde aan een oorlog die ruim twee decennia duurde. De strijd begon met de door de VS geleide invasie van Afghanistan na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 en eindigde met het heroveren van de macht door de Taliban. De Amerikaanse regering heeft echter vaak herhaald dat het nieuwe Taliban-regime zijn erkenning door de internationale gemeenschap zal moeten „verdienen.”

De Taliban-onderhandelaars zouden eerder al eens een gevangenenruil hebben voorgesteld. Daarbij zou Frerichs worden uitgewisseld tegen Bashir Noorzai. Dat is een Afghaanse krijgsheer en vermeende Taliban-medestander die in de Verenigde Staten levenslang zit opgesloten wegens het smokkelen van heroïne naar het land. De VS zouden toen hebben geantwoord geen interesse te hebben voor zo’n deal.