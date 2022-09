Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Rekruten moeten direct naar Oekraïne Ongetrainde Russen doodsbang voor uitzending naar het front

Door Onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Een demontrant die in Sint-Petersburg demonstreert tegen de mobilisatie wordt door de politie weggevoerd. Ⓒ EPA

Moskou - Protesten, torenhoge vliegticketprijzen en zelf veroorzaakte botbreuken: Rusland raakte in de afgelopen 24 uur in paniek. Volgens experts is dat niet ongegrond. Het Russische leger lijkt van plan zijn nieuwe rekruten direct en ongetraind naar het front te sturen.