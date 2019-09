Saoedi-Arabië: aanval kwam vanuit het noorden

De beschieting van de olie-installaties is opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen, maar volgens de Saudische autoriteiten is de aanval niet vanuit dat zuidelijke buurland uitgevoerd. „De aanval kwam uit het noorden”, aldus de woordvoerder. „We zoeken nog uit wat de precieze lanceerplek was.”

Er zijn volgens het ministerie in totaal 25 kruisraketten en onbemande vliegtuigjes gebruikt bij de aanval. Het wapentuig zou van Iraanse makelij zijn. Volgens de woordvoerder wijzen het bereik en de nauwkeurigheid van de wapens erop dat de Houthi’s niet achter de aanval kunnen zitten.

Houthi’s: wij waren het wél

Een woordvoerder van de Houthi’s zei direct na de Saoedische persconferentie dat sommige drones nieuw waren. Die onbemande toestellen hadden volgens hem een bereik tot 1700 kilometer. De aanval zou zijn uitgevoerd vanaf drie verschillende plekken in Jemen.

De opstandelingen waarschuwen dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) ook het doelwit kunnen worden van een aanval. De Emiraten maken ook deel uit van de coalitie tegen de Houthi’s, maar zeiden enkele weken geleden dat ze hun betrokkenheid bij het conflict in Jemen terugschroeven.

De Houthi-woordvoerder zei dat er „tientallen doelwitten” in de Emiraten zijn die aangevallen kunnen worden, waaronder Abu Dhabi en Dubai. Hij waarschuwde dat „torens van glas” geen aanval met een drone kunnen weerstaan en riep op „Jemen met rust te laten.”

VS

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is inmiddels voor topoverleg afgereisd naar Saoedi-Arabië. Hij noemde de beschieting van de olie-installaties tijdens de vlucht naar Djedda een „oorlogsdaad” en zei dat „dit een Iraanse aanval” was. Iran heeft tegengesproken dat het achter de aanval zit.

Diplomatieke bronnen zeggen dat ook experts van de Verenigde Naties worden verwacht in het land. Zij moeten een internationaal onderzoek gaan uitvoeren naar het incident.