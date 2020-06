’De ene 17-jarige mag wel, en de andere niet?’

De initiatiefnemers, waaronder de MBO Raad, scholierenbond LAKS en de Algemene Onderwijsbond, vragen het kabinet om een helder perspectief. „Door de leeftijdsgrens tot en met 17 jaar te koppelen aan het type onderwijs, zorgt het kabinet in feite voor kansenongelijkheid voor mbo’ers”, stellen de initiatiefnemers.

Woensdagavond werd bekend dat de middelbare scholen op 1 september de deuren weer volledig mogen openen. Maar waarom de leerlingen tot 17 jaar op de mbo’s niet naar school mogen, snapt het onderwijsveld niet. „Hoe kan het dat - met de coronatrends én de adviezen van het OMT in het achterhoofd - het beroepsonderwijs met handen en voeten gebonden blijft aan afstandsonderwijs, 1,5 meter afstand en vervoersbeperkingen?”, vragen zij zich af.

’Praktijk is kern mbo’

De organisaties maken zich zorgen over de consequenties daarvan voor de studenten. „We hebben de afgelopen maanden met kunst- en vliegwerk kunnen overbruggen, met geweldige inzet van iedereen in en om de school om afstandsonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Maar de kern van het mbo is het praktijkonderwijs. En dat kan niet worden gegeven op afstand. Daar is echt een op een contact tussen docent, instructeur en student voor nodig.”

Verder pleit het onderwijsveld in reactie op de door het kabinet bekend gemaakte plannen voor het mbo voor twee zaken. „Stel na de zomer het mbo in elk geval volledig open voor álle eerstejaarsstudenten. Over het algemeen is dat een behoorlijk homogene groep, met studenten tot en met 17 jaar; zorg dat zij én andere eerstejaars een vliegende start kunnen maken in het nieuwe studiejaar mét praktijkonderwijs op locatie”, aldus de organisaties.