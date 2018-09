Trump: NAVO-landen zeggen veel meer geld toe

Volgens de Republikein gaat het op korte termijn om zeker 33 miljard dollar extra, mogelijk 40 miljard. Hij had in een vergadering met de vuist op tafel geslagen en onmiddellijke actie geëist, niet pas 2 procent van het bbp in 2024.

Volgens hem is er nu een keiharde afspraak, geen vage belofte. „Ongelooflijk, dergelijke bedragen hebben we nooit eerder gezien. Het gaat veel sneller naar de 2 procent van hun nationaal inkomen, als een raket. In een paar jaar.” Op termijn wil Trump zelfs naar 4 procent.

Dreigement

Volgens bronnen had Trump gedreigd de VS uit de NAVO terug te trekken, uit onvrede over de in zijn ogen ’oneerlijke’ lastenverdeling. Op een persconferentie aan het begin van de middag erkende Trump dat het er ’stevig’ aan toe was gegaan. „Maar het was een fantastische top.”

Trump roemde de collegialiteit van het bondgenootschap en sneerde nog wel even. Een vertrek uit het bondgenootschap „kan ik doen, maar dat is niet nodig”, zei hij.

Militaire industrie

Wat Trumps interventie betekent voor Nederland is nog niet duidelijk. Woensdag op dag 1 van de NAVO-top had premier Rutte nog erkend dat de Republikein weliswaar gelijk heeft over de lastenverdeling, maar dat de afspraak is dat pas in 2024 naar die norm moet worden toegegroeid. Hij wilde niet eens erkennen dat Nederland deze ondergrens, waar het nu nog ver onder zit, zal gaan halen.

Trump de zakenman was ook meegegaan naar Brussel. De VS zal de anderen gaan ’helpen’ met het besteden van hun miljarden op de defensiemarkt. De VS maakt sowieso van alles het beste, vond hij, dus hij ziet hun defensieorders graag tegemoet.

Correspondent Ruud Mikkers is in Brussel. Volg zijn updates hieronder live: