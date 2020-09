Boete en straf voor PSV-fans die in Madrid vrouwen vernederden

De supporters van PSV, die in Madrid waren voor de return van de achtste finale in de Champions League tegen Atlético, gooiden muntjes naar de bedelende vrouwen. Eén supporter stak een bankbiljet in brand voor hun ogen. Beelden van het wangedrag gingen tal van landen over en zorgden voor veel verontwaardiging. In Eindhoven kregen ze een stadionverbod.

Het Spaanse Openbaar Ministerie had begin vorig jaar een jaar celstraf geëist, omdat het vond dat de PSV-supporters met hun gedrag „de waardigheid van de vrouwen” hadden geschonden.

PSV-supporters op de Plaza Mayor in Madrid in 2016. Ⓒ ZUMAPRESS.com

Vergoeding

De vier hebben wel hun spijt betuigd, staat in een persbericht van de rechtbank. De supporters moeten elke vrouw een schadevergoeding van 1500 euro betalen. De vier werden vanuit Nederland via een video-conferentie gehoord.

Volgens het Eindhovens Dagblad hoeven de vier, als ze geen strafblad hebben, onder de Spaanse regels niet daadwerkelijk de cel in.