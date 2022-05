Labour-leider stapt op bij boete voor overtreden coronaregels

De politie meldde onlangs „belangrijke nieuwe informatie” te hebben ontvangen over een bijeenkomst waar de regels zouden zijn geschonden door Starmer. Er zijn eerder ook beelden opgedoken uit april 2021 waarop hij binnen bier drinkt en wat eet met collega’s. Dat was in strijd met de lockdownregels die toen van kracht waren in Engeland.

Bekijk ook: Britse premier Johnson krijgt boete voor overtreden coronaregels

Het politiekorps concludeerde in eerste instantie dat Starmer niet in overtreding was, maar heeft nu het onderzoek heropend. Zelf houdt de politicus vol dat hij niets fout heeft gedaan en zich altijd aan de regels heeft gehouden.

Starmer ligt onder een vergrootglas vanwege het onderzoek en de ophef die dat veroorzaakt. De oppositieleider trok fel van leer tegen premier Boris Johnson en minister Rishi Sunak (Financiën) toen die een boete kregen voor een feestje in Downing Street 10, de ambtswoning van Johnson, terwijl het land in lockdown zat. Hij riep zowel Johnson als Sunak op om af te treden.

De Labour-leider zegt dat zijn geval anders is dan dat van Johnson, omdat de premier schuldig is bevonden aan het schenden van de coronaregels. „Ik denk dat er nu meer dan vijftig boetes zijn met betrekking tot Downing Street. En toch is de premier niet afgetreden”, zei Starmer. „Hij en de anderen in zijn partij willen dat het publiek gelooft dat alle politici hetzelfde zijn en zich hetzelfde gedragen. Maar ik ben hier om duidelijk te maken dat dat niet het geval is.”