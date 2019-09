Jongens gebruiken duif als ’voetbal’: beestje ingeslapen

De hulpverleners kregen een melding binnen van een ooggetuige. De vrouw had de jongens met het dier over zien schieten. „Bij aankomst zat het diertje zielig en alleen op de stoep”, schrijft een medewerker van de dierenambulance op Facebook.

In het vogelhospitaal bleek hoe erg de duif er aan toe was. De jongens hadden zijn vleugels kapot getrapt, waarna is besloten om de duif in te laten slapen: „Stoer hoor mannen ( slappe #%$$£¥ ).”

Bekijk ook: Tieners doden haan in Naarden door ermee te voetballen