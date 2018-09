Poetin neemt (weer) hond mee

Yume werd kennelijk wat onrustig van alle flitsende camera’s en de vele persmensen. Het dier begon vervolgens luid te blaffen in de echoënde ruimte. Pas toen Poetin een paar koekjes tevoorschijn toverde en de hond wat trucjes liet doen, werd hij rustig. Poetin, een groot hondenliefhebber, kreeg de hond ooit van Japan als dank voor de Russische hulp na de verwoestende tsunami in 2011.

Volgens Poetin is Yume erg waaks. „Het was goed dat jullie een stapje terug deden. Yume is een no-nonsense hond en houdt niet van al te veel drukte. En dat laat ze merken.”

Merkel

Tien jaar geleden nam Poetin al eens zijn hond mee naar een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De Russische president was er van op de hoogte dat Merkel bang is voor honden, maar negeerde dat.