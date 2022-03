OM vervolgt Quincy Promes voor poging tot moord

Een woordvoerster van het OM in Amsterdam bevestigt woensdag een bericht van RTL Boulevard dat de tenlastelegging wordt verzwaard. Voor een poging tot moord, waarbij sprake is van voorbedachte raad, gelden zwaardere straffen dan bij een poging tot doodslag.

Volgens het OM heeft Promes in 2020 op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie gestoken. Promes speelde op dat moment voor Ajax, begin vorig jaar verhuisde hij naar de Russische club Spartak Moskou.

Advocaat Yehudi Moszkowicz, die de neef bijstaat, wilde dat het OM de verdachte zou vervolgen voor poging tot moord. Daarvoor was al een procedure in gang gezet bij het hof. Die is nu van de baan, zegt de persofficier van het OM.

Omdat het OM nu niet meer de afloop van de zogeheten artikel 12-procedure bij het hof hoeft af te wachten, staat de strafzaak nog steeds op 31 maart op de planning. De strafzaak is in de rechtbank in Amsterdam.