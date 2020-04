Den Haag moet door coronacrisis gedupeerde prostituees helpen

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Drie partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet actie onderneemt voor vrouwen (en mannen) in de prostitutie die door de coronacrisis in de problemen komen. „Ondanks herhaaldelijke verzoeken blijft actie tot nu toe uit, terwijl veel prostituees nu niet eens geld hebben voor voedsel”, melden coalitiepartners CDA en ChristenUnie en oppositiepartij PvdA. Zij roepen het kabinet op om „nu echt in beweging te komen voor deze momenteel zeer kwetsbare groep.”